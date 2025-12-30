Sirene turche per Nkunku: torna di moda il nome di Darwin Nunez
Il Fenerbahce fa sul serio per Christopher Nkunku, come confermato anche dai rumors che provengono dalla Francia. Domenico Tedesco vuole il suo ex giocatore in Turchia per battagliare fino all'ultima giornata con il Galatasaray per il titolo di campione di Turchia. Dal canto suo il Milan starebbe seriamente prendendo in considerazione l'offerta del club gialloblù, cominciandosi anche a guardare attorno per capire con chi andare eventualmente a sostituire Nkunku.
Due le strade percorribili, ma quella più sicura indirizzerebbe il club rossonero verso un profilo più esperto per andare a completare l'attacco di Max Allegri. Cogliendo la palla al balzo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina parlato di Darwin Nunez, nome che potrebbe tornare di moda dalle parti di Casa Milan dopo i sondaggi della scorsa estate. L'uruguaiano, non contentissimo in Arabia Saudita, potrebbe spingere per tornare in Europa, soluzione intrigante se non fosse per il solito ostacolo economico, visto che l'ex Liverpool a Riad guadagna uno sproposito.
