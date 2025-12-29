Di Marzio: "Il Milan sta cercando un difensore a budget non dico zero, ma quasi"

Dopo aver chiuso per Fullkrug il Milan cercherà di rinforzare la rosa con un nuovo difensore centrale. Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky, fa il punto:

“Il Milan sta cercando un difensore a budget non dico zero, ma quasi. Quindi un’occasione in prestito, fare qualche scambio. Non è stato ancora identificato il giocatore giusto. Poi, Dovbyk strizzerebbe ancora l’occhio al Milan, ma adesso il Milan ha preso Fullkrug e non credo andrà ancora su Dovbyk. Il giocatore però vorrebbe rimanere in Italia, c’è da capire quale squadra italiana durante il mercato di gennaio può cercare di prendere l’attaccante ucraino”.