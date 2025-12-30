Animi distesi tra il Milan e l'agente di Maignan: fissato l'incontro per il rinnovo
Dopo le tensioni dello scorso febbraio gli animi tra il Milan e l'agente di Mike Maignan Kebe sarebbero tornati distesi. A riportalo sono i colleghi di Tuttosport, che analizzando la situazione legata al futuro del portiere francese hanno parlato di un incontro fissato tra le parti per discutere del rinnovo di contratto fino al 2030 dell'attuale capitano rossonero.
Da capire se questo avverrà dal vivo a Casa Milan o tramite la più classica delle videocall, ma chissà che questa non possa essere una prima timida apertura di Maignan verso la permanenza al Milan, complice anche il fatto che non starebbe più spingendo per valutare altre tipo di proposte, come ad esempio quelle del Chelsea.
