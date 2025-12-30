Per un eventuale post Nkunku il Milan valuta anche il classe 2006 Cherif

Qualora Nkunku dovesse salutare in direzione Istanbul il Milan dovrà sostituirlo. Considerando il fatto che Fullkrug è stato preso per sopperire all'assenza di Santiago Gimenez, in caso di cessione del francese il club rossonero investirà su un altro centravanti, ancora più esperto o magari giovane e di prospettiva.

In questa seconda categoria rientra il classe 2006 dell'Angers Sidiki Cherif, che fino a questo momento in stagione ha totalizzato 17 presenze e 4 reti, tutte in Ligue 1, con la maglia bianconera. Scrive La Gazzetta dello Sport che essendo sponsor Puma il ragazzo potrebbe essere anche una sorta di mossa di marketing da parte del Milan e dello storico brand tedesco, ma con il rientro di Camarda la prossima estate, ha poi così tanto senso investire quasi 20 milioni per un 2006?