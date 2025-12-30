Dalla Turchia, inizia la trattativa ufficiale tra Milan e Fenerbahce per Nkunku

Nonostante la doppietta di domenica che potrebbe aver sbloccato finalmente la sua stagione, le possibilità di un addio di Christopher Nkunku nella finestra del mercato di gennaio non sono così remote. Questa mattina dalla Turchia viene confermato che sono stati aperti i dialoghi ufficiali tra il Milan e il Fenerbahce per un possibile trasferimento del calciatore francese. A riportare la notizia, sul proprio profilo X, è il collega turco Yagiz Sabuncuoglu.

Il giornalista scrive così in un primo tweet: "Fenerbahce e Milan hanno iniziato i dialoghi ufficiali per il trasferimento di Christopher Nkunku". Poco dopo pubblica un secondo tweet con qualche dettaglio in più: "Il Milan ha richiesto 35 milioni di euro per Christopher Nkunku. Il Fenerbahce ha iniziato la trattativa per abbassare la richiesta. Se il trasferimento dovesse concretizzarsi, Tedesco ha l'intenzione di usare Nkunku sia come numero 9 che come seconda punta similmente a Duran"