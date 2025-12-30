Il Milan in Portogallo per seguire il centrocampista 20enne Amorim

Il Milan, ormai si sa da qualche anno, mantiene sempre attiva la rete dei suoi osservatori in giro per l'Italia e soprattutto per l'Europa per seguire giovani talenti da poter inserire nella rosa rossonera. Secondo quanto viene riportato da Record, una delle testate sportive di maggior rilievo in Portogallo, nella giornata di sabato alcuni osservatori rossoneri e alcuni osservatori del City Group si trovavano in terra lusitana per assistere alla gara tra Estoril e Alverca per poter assistere da vicino alla partita del centrocampista brasiliano classe 2005 Alexsandro Amorim.

La gara è terminata 4-1 per i padroni di casa ma Amorim ha segnato il gol della bandiera. Il giocatore è arrivato in Europa dal Fortaleza, Brasile, la scorsa estate per circa 300 mila euro: oggi il piccolo club portoghese chiede almeno 6 milioni per l'80% del suo cartellino, considerando che deve corrispondere la metà dell'eventuale incasso di una cessione alla sua vecchia squadra. Il giocatore ha un contratto fino al 2028 e oltre al Milan su di lui ci sarebbe anche il Bologna, club francesi e olandesi, oltre che i top club del Portogallo.