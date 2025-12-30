Di Marzio: "Il Fenerbahce su Nkunku ma l'attaccante vuole restare al Milan"

Dopo i due gol contro l'Hellas Verona, che lo hanno finalmente sbloccato in campionato, Christopher Nkunku rimane sulla bocca di tutti anche per motivi legati all'extra-campo e più nello specifico al suo futuro. Nelle ultime ore si è fatto avanti, come possibile pretendente al giocatore francese già nel mese di gennaio, il club turco del Fenerbahce, allenato da Domenico Tedesco con cui l'ex Chelsea visse uno dei suoi migliori periodi della carriera ai tempi del Lipsia.

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato per Sky Sport, ha commentato con un tweet questa indiscrezione, scrivendo: "Il Fenerbahce su Nkunku ma l'attaccante vuole restare al Milan". Poi il link al pezzo sul sito di gianlucadimarzio.com che fa il punto della situazione: dalla Turchia si sono mossi e il Milan chiede almeno 35/37 milioni per la cessione a titolo definitivo, per rientrare dalla spesa estiva. Chi però, al momento, non vorrebbe saperne, è proprio lo stesso Nkunku che vuole giocarsi le sue carte fino a fine stagione per convincere l'ambiente.