Offertona del Fenerbahce al Milan. La Gazzetta in apertura: "Nkunku, assalto turco"

La doppietta contro il Verona non ha placato le voci sul futuro di Christopher Nkunku. Anzi, paradossalmente è come se le avesse alimentate, dato che dopo la grande prestazione di domenica il Fenerbahce di Domenico Tedesco ha deciso di farsi avanti con un'offerta importante per il giocatore francese.

Il Milan è in fase di riflessione, in quanto si vorrebbe dare un'ultima chance al ragazzo venerdì sera a Cagliari. La proposta sul tavolo però c'è, ed è anche piuttosto allettante, al punto da meritarsi la prima pagina de La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato: "Nkunku, assalto turco".