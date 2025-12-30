Nkunku, gol e futuro. Il CorSport: "Piace al Fenerbahce"

Il Milan ed i suoi tifosi auspicano che la doppietta di Nkunku contro il Verona possa essere stata la svolta, anche se le voci inerenti al futuro del francese, lontano da Milano, si starebbero facendo sempre più insistenti. La partita di venerdì contro il Cagliari sotto questo punto di vista sarà decisiva, perché una prestazione convincente e di livello potrebbe spingere Allegri e il Milan a continuare a puntare su Nkunku.

Nel frattempo i colleghi de Il Corriere dello Sport ribadiscono la presenza di sirene turche per il francese titolando "Piace al Fenerbahce", che nelle scorse ore si è fatto avanti con una offerta più che allettante, che dalle parti di via Aldo Rossi starebbero valutando.