Nkunku, gol e futuro. Il CorSport: "Piace al Fenerbahce"
MilanNews.it
Il Milan ed i suoi tifosi auspicano che la doppietta di Nkunku contro il Verona possa essere stata la svolta, anche se le voci inerenti al futuro del francese, lontano da Milano, si starebbero facendo sempre più insistenti. La partita di venerdì contro il Cagliari sotto questo punto di vista sarà decisiva, perché una prestazione convincente e di livello potrebbe spingere Allegri e il Milan a continuare a puntare su Nkunku.
Nel frattempo i colleghi de Il Corriere dello Sport ribadiscono la presenza di sirene turche per il francese titolando "Piace al Fenerbahce", che nelle scorse ore si è fatto avanti con una offerta più che allettante, che dalle parti di via Aldo Rossi starebbero valutando.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Subito il difensore! Colloquio Allegri-Tare-Maignan: trattativa ad oltranza. Max sempre sul filo del rasoiodi Antonio Vitiello
Le più lette
1 Subito il difensore! Colloquio Allegri-Tare-Maignan: trattativa ad oltranza. Max sempre sul filo del rasoio
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Genoa e poi a Firenze tutto in 64 ore: alcune componenti del Milan non gradiscono l'incastro del calendario
Il Milan riscopre la sua solidità difensiva: Maignan nuovo clean sheet e Allegri vola in pressing per il rinnovo del francese
Pietro MazzaraI tre punti di ieri sono più importanti di quello che sembrano. Maignan: non è una questione di soldi. La vergogna della trasferta di Cagliari
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com