Il Milan già pensa al post Nkunku. La Gazzetta: "Attenzione a Mateta. Cherif la pista giovane"

Il Milan non può permettersi di perdere tempo, soprattutto a gennaio, dove l'obiettivo sarà quello di rinforzare e completare la rosa di Massimiliano Allegri. Per questo motivo prima di cedere Nkunku il club rossonero vorrebbe avere già pronta l'alternativa sulla quale andare a puntare, evitando così di lasciare il tecnico toscano senza attaccante. Di nuovo.

In merito a questo La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Attenzione a Mateta. Cherif la pista giovane", anche se dietro la scelta dell'eventuale post Nkunku ci sarebbero diversi fattori e condizioni da prendere in considerazione. Ma tra le due piste percorribili, quella che porta ad un profilo esperto sembrerebbe la più convincente.