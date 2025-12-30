Venerdì già si gioca. Tuttosport: "Nkunku fa il Leao, Fullkrug pronto"

vedi letture

Dopo l'importante vittoria di domenica contro il Verona il Milan sarà subito impegnato venerdì a Cagliari per la prima partita del 2026. Una trasferta difficile, tutt'altro che da sottovalutare, visto che la formazione di Fabio Pisacane arriva da due vittorie consecutive super convincenti.

Vincere per dare continuità ai 3 punti di domenica ma anche e soprattutto per alimentare questa corsa al quarto posto che con la vittoria della Roma sul Genoa si è fatta sempre più accesa ed avvincente. Come spesso accaduto nel corso di questa stagione, però, Allegri dovrà fare a meno di alcuni calciatori, come Leao e Gabbia, ma potrà contare su altri, come titolato questa mattina da Tuttosport "Nkunku fa il Leao, Fullkrug pronto"