Per la Lega si può. La Gazzetta: "Tra Genoa e Viola solo 64 ore di stop"
Ad inizio 2026 il Milan dovrà affrontare un tour de force non indifferente, cosa che non sarebbe assolutamente andata a genio ad alcune componenti rossonere. Guardando il calendario si può infatti notare che, come ribadito anche questa mattina da La Gazzetta dello Sport, "Tra Genoa e Viola solo 64 ore di stop".
Poco, anzi, pochissimo tempo, che potrebbe seriamente condizionare le prestazioni del Milan in una fase cruciale della stagione. Per la Lega, però, si può, visto che il regolamento stabilisce che tra 2 gare debbano intercorrere almeno due giorni di calendario.
