Alla fine si giocherà a San Siro. Il CorSport: "Milan-Como il 17 o il 24 febbraio"

Alla fine Milan-Como si giocherà a San Siro. Non una novità, visto che oramai era già nota da qualche giorno questa decisione, ma considerando come si è evoluta la questione Perth nel corso dei mesi era meglio non dare nulla per scontato. Per fortuna la situazione si è risolta una volta e per tutte, anche se adesso c'è da capire e definire quando Milan e Como recupereranno questa partita a San Siro.

Ulteriori ipotesi sono state fatte nel corso di queste ore in Lega, ma stando a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport questo fantomatico recupero di Serie A si giocherà "o il 17 o il 24 febbraio".