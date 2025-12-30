Il futuro della porta rossonera. Tuttosport: "Maignan: c'è l'incontro per il rinnovo al 2030"

Le settimane che verranno saranno fondamentali per capire quale sarà il futuro della porta rossonera. Mike Maignan è in scadenza il prossimo giugno, ma è intenzione e volontà del Milan rinnovarlo così da basare ulteriormente le fondamenta del progetto tecnico di Massimiliano Allegri su di lui.

Dopo le tensioni dello scorso febbraio il feeling tra la dirigenza rossonera e l'agente di Maignan Kebe sembrerebbe disteso, al punto che questa mattina Tuttosport si è sbilanciato titolando "Maignan: c'è l'incontro per il rinnovo al 2030", da capire se questo avverrà a Casa Milan o in video chiamata.