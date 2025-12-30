Cercasi centrale in casa Milan. Il QS: "Obiettivo Gila"

Dopo l'attaccante l'altra priorità del Milan per questo calciomercato invernale è il difensore centrale, richiesta esplicita di Massimiliano Allegri considerato il numero ridotto di giocatori in rosa in quel ruolo.

Nel corso delle scorse settimane sono stati fatti i nomi di Thiago Silva e Sergio Ramos, piste mai realmente percorse dalla dirigenza rossonera, considerando che il brasiliano ha alla fine firmato con il Porto. Di soluzioni in giro per l'Europa ce ne sono, ma la tempestività potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Quindi dopo l'attaccante cercasi centrale in casa Milan, con Il QS, edizione Il Giorno, che questa mattina ha titolato "Obiettivo Gila", giocatore di livello e in scadenza con la Lazio nel giugno 2027.