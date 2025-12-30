Dall'Inghilterra: Nkunku non intende lasciare il Milan a gennaio

di Enrico Ferrazzi

Nonostante la doppietta contro l'Hellas Verona di domenica, non si placano le voci su una possibile partenza di Christopher Nkunku a gennaio. In particolare, l'attaccante francese, arrivato in estate al Milan a titolo definitivo dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus, sarebbe finito nel mirino del Fenerbahçe. Secondo quanto riferisce Ben Jacobs, giornalista inglese, su X, nei suoi piani ci sarebbe però l'idea di restare in rossonero: 

"Sappiamo che Christopher Nkunku non ha intenzione di lasciare il Milan a gennaio. L'attaccante francese, preso solo la scorsa estare dal Chelsea, non ha intenzione di lasciare l'Italia nonostante le voci sul Fenerbahçe".