Dall'Inghilterra: Nkunku non intende lasciare il Milan a gennaio
Nonostante la doppietta contro l'Hellas Verona di domenica, non si placano le voci su una possibile partenza di Christopher Nkunku a gennaio. In particolare, l'attaccante francese, arrivato in estate al Milan a titolo definitivo dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus, sarebbe finito nel mirino del Fenerbahçe. Secondo quanto riferisce Ben Jacobs, giornalista inglese, su X, nei suoi piani ci sarebbe però l'idea di restare in rossonero:
"Sappiamo che Christopher Nkunku non ha intenzione di lasciare il Milan a gennaio. L'attaccante francese, preso solo la scorsa estare dal Chelsea, non ha intenzione di lasciare l'Italia nonostante le voci sul Fenerbahçe".
Understand Christopher Nkunku has no plans to exit Milan this winter.— Ben Jacobs (@JacobsBen) December 30, 2025
France striker only joined from
Chelsea over the summer and is not looking to leave Italy despite links with Fenerbahçe.🎈 pic.twitter.com/nP8hEFyPd1
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan