Modric eterno campione: mentre brilla in rossonero la Spagna già lo rimpiange

È tornato Luka Modric? No. In realtà il croato è sempre stato di alto livello in questa stagione, tolte forse pochissime partite nelle quali ha abbassato leggermente i suoi standard. Bastava dare a Luka qualche turno di riposo, almeno dalla panchina (vedi Lazio in Coppa Italia e Napoli in Supercoppa). Non è un caso poi che, con la grande prestazione di Modric anche tutto il Milan ha potuto giocare una gara diversa, più pulita, più equilibrata.

Modric gioie e gioie

Una partita da top class contro il Verona, non che avessimo molti dubbi. Sul vantaggio di Pulisic è lui che fa il pre assist a Rabiot calciando un corner potente e preciso. Nel 3-0 di Nkunku è ancora il croato a deliziarci con un gran sinistro dal limite dell’area, parato a stento da Montipó, poi battuto dal tap in di Christopher. Così, con questo Modric anche Jashari potrà essere determinante nell’apprendere quanto più possibile dal maestro, e in futuro, forse prenderne stabilmente il posto.

Intanto anche dalla Spagna non si sono dimenticati dell’eleganza del numero 14 rossonero, anzi..

Dopo qualche partita al di sotto dei suoi standard, Luka Modric è tornato così a "giganteggiare" In mezzo al campo. Qualità, lampi di genio e tanta corsa per un ragazzo che, ricordiamolo, ha compiuto 40 anni a settembre. La stagione di Modric al Milan è super positiva, e dalla Spagna sembrano già aver mancanza del croato, soprattutto a Madrid. Il collega spagnolo Tomas Roncero, penna di AS scrive così sul proprio account "X":

"Luka Modric torna di nuovo titolare e il Milan domina la Serie A vincendo col Verona. Non capisco ancora come abbiano potuto negargli un contratto l'anno scorso col Real Madrid! Ci manchi tanto, Luka..".