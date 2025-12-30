Modric eterno campione: mentre brilla in rossonero la Spagna già lo rimpiange
È tornato Luka Modric? No. In realtà il croato è sempre stato di alto livello in questa stagione, tolte forse pochissime partite nelle quali ha abbassato leggermente i suoi standard. Bastava dare a Luka qualche turno di riposo, almeno dalla panchina (vedi Lazio in Coppa Italia e Napoli in Supercoppa). Non è un caso poi che, con la grande prestazione di Modric anche tutto il Milan ha potuto giocare una gara diversa, più pulita, più equilibrata.
Modric gioie e gioie
Una partita da top class contro il Verona, non che avessimo molti dubbi. Sul vantaggio di Pulisic è lui che fa il pre assist a Rabiot calciando un corner potente e preciso. Nel 3-0 di Nkunku è ancora il croato a deliziarci con un gran sinistro dal limite dell’area, parato a stento da Montipó, poi battuto dal tap in di Christopher. Così, con questo Modric anche Jashari potrà essere determinante nell’apprendere quanto più possibile dal maestro, e in futuro, forse prenderne stabilmente il posto.
Intanto anche dalla Spagna non si sono dimenticati dell’eleganza del numero 14 rossonero, anzi..
Dopo qualche partita al di sotto dei suoi standard, Luka Modric è tornato così a "giganteggiare" In mezzo al campo. Qualità, lampi di genio e tanta corsa per un ragazzo che, ricordiamolo, ha compiuto 40 anni a settembre. La stagione di Modric al Milan è super positiva, e dalla Spagna sembrano già aver mancanza del croato, soprattutto a Madrid. Il collega spagnolo Tomas Roncero, penna di AS scrive così sul proprio account "X":
"Luka Modric torna di nuovo titolare e il Milan domina la Serie A vincendo col Verona. Non capisco ancora come abbiano potuto negargli un contratto l'anno scorso col Real Madrid! Ci manchi tanto, Luka..".
Con @lukamodric10 titular de nuevo, el Milan arrasa en la Serie A. Sigo sin entender cómo le negaron un último año en nuestro amado Real Madrid. Cuánta falta nos haces Lukita... https://t.co/fUl07FXlJ5— Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) December 28, 2025
