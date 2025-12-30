Mercato Milan: ok attacco e difesa, ma non va dimenticata la fascia destra

Dopo aver rinforzato l'attacco con un centravanti strutturato fisicamente come Niclas Fullkrug, ora il Milan è al lavoro per trovare un nuovo difensore. L'identikit del difensore che sta cercando il Diavolo è ormai chiaro: profilo duttile, capace di giocare sia da centrale che da braccetto, possibilmente in prestito o comunque a costi contenuti. Ma in via Aldo Rossi non si devono scordare che c'è da sistemare anche la fascia destra, dove Zachary Athekame si è dimostrato finora troppo acerbo e dove serve quindi una valida alternativa ad Alexis Saelemaekers.

MANCA UNA VALIDA ALTERNATIVA - Il belga è certamente una delle note più positive della stagione milanista, ma il suo è un gioco molto dispendioso, fatto di tanta corsa e tanti scatti, e per questo arriva spesso a fine partita con la lingua di fuori. La sua alternativa Athakame, oltre ad essere rimasto fuori per alcune settimane per un problema muscolare rimediato in nazionale, finora non ha mai convinto del tutto quando è stato chiamato in causa da Max Allegri. In quella zona di campo serve qualcuno di già pronto per dare ogni tanto il cambio a Saelemaekers che le sta giocando praticamente tutte senza mai fermarsi (è il giocatore di movimento più utilizzato finora dal tecnico livornese).

COSTI CONTENUTI - Come per il difensore, anche in questo caso l'obiettivo è prendere un giocatore già pronto in prestito o comunque a costi molto contenuti. Uno dei pochi nomi accostati in queste settimane al Milan per questa zona di campo è stato quello di Adam Marusic, che è in scadenza il prossimo 30 giugno e che sarebbe stato proposto a diversi club, tra cui appunto anche quello rossonero. La Lazio resta comunque ottimista di arrivare presto ad un accordo per il rinnovo.