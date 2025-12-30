L'Udinese soffia Arizala al Milan. Fabrizio Romano: "Offerto posto in prima squadra"
Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano l'Udinese si è inserito nell'affare tra Milan ed Independiente Medellin per il terzino colombiano Juan Arizala: "L'Udinese eguaglia l'offerta del Milan per ingaggiare il terzino sinistro colombiano Juan Arizala dall'Independiente Medellin. L'Udinese ha mandato all'aria l'accordo già raggiunto tra il Milan e l'Independiente. Il Milan voleva cedere Arizala in prestito al Tolosa, ma l'Udinese gli ha offerto un posto in prima squadra, convincendolo".
Niente Milan per Arizala, che andrà così all'Udinese.
Subito il difensore! Colloquio Allegri-Tare-Maignan: trattativa ad oltranza. Max sempre sul filo del rasoio
