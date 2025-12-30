L'Udinese soffia Arizala al Milan. Fabrizio Romano: "Offerto posto in prima squadra"

Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano l'Udinese si è inserito nell'affare tra Milan ed Independiente Medellin per il terzino colombiano Juan Arizala: "L'Udinese eguaglia l'offerta del Milan per ingaggiare il terzino sinistro colombiano Juan Arizala dall'Independiente Medellin. L'Udinese ha mandato all'aria l'accordo già raggiunto tra il Milan e l'Independiente. Il Milan voleva cedere Arizala in prestito al Tolosa, ma l'Udinese gli ha offerto un posto in prima squadra, convincendolo".

Niente Milan per Arizala, che andrà così all'Udinese.