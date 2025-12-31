Il Milan guarda con attenzione alla situazione contrattuale di Marusic
Il calciomercato invernale è noto per essere quello delle opportunità, che il Milan spera di riuscire a cogliere per rinforzarsi non solo nell'immediato ma anche in vista della prossima stagione. Tra gennaio e febbraio, infatti, c'è la possibilità di chiudere e firmare accordi con i calciatori in scadenza nel 2026, che più comunemente rientrano nella categoria dei così chiamati "parametri zero".
Adam Marusic è uno di questi, con il Milan che guarderebbe con attenzione alla sua situazione contrattuale, perché nel momento in cui non dovesse rinnovare con la Lazio, potrebbe essere lui il vice Saelemaekers perfetto per Massimiliano Allegri. A riportarlo sono i colleghi di Tuttosport.
