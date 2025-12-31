Cercasi difensore: rispunta Kim, mentre l'ultima idea è un ex Lazio

Dopo le manovre in attacco il Milan lavorerà per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri anche un nuovo difensore centrale, che ricordiamo dover essere esperto e duttile, quindi in grado di svariare su tutti i fronti della difesa. Per questo motivo nelle ultime ore sarebbe tornato in auge il nome di Kim-Min Jae, campione d'Italia con il Napoli nel 2023 e giocatore oramai ai margini del progetto tecnico del Bayern Monaco.

Quello del coreano è uno nome che attirare e non poco ambiente e Massimiliano Allegri, che potrebbe rinforzare il proprio reparto arretrato con un profilo che in Italia ha già dimostrato di poter (e saper) fare la differenza. L'ostacolo principale è come al solito l'aspetto economico, anche perché Kim in Baviera guadagna uno sproposito, e solo nel momento in cui il Bayern contribuisse all'ingaggio si potrebbe seriamente pensare di riportarlo in Italia, casomai con la promessa di un riscatto in estate.

Altra soluzione: spunta il nome di un ex Lazio

Considerate le evidenti difficoltà di arrivare a Kim Min Jae, la lista della dirigenza rossonera non si limita assolutamente al solo nome del coreano. Per la difesa il Milan starebbe seguendo anche i soliti Niklas Sule, Axel Disasi e Joe Gomez, con una novità che risponde al nome di Luiz Felipe. Il direttore sportivo Igli Tare conosce molto bene l'italo-brasiliano, avendolo portato lui alla Lazio nel 2017. Costa poco, ed avendo già giocato in Italia non avrebbe neanche bisogno di adattamento, motivo per il quale potrebbe essere una soluzione più che plausibile per rinforzare la difesa, anche se ha da che recuperare un po' di condizione fisica essendo reduce da un infortunio.