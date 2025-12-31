I dubbi di Nkunku. La Gazzetta: "Chiede di restare ma il Milan vuole altri gol"

vedi letture

La situazione legata al futuo di Christopher Nkunku è piuttosto particolare, anche perché nelle scorse ore si sarebbe prepotentemente fatto avanti il Fenerbahce, complice l'insistenza di Domenico Tedesco, che ha già lavorato con l'attaccante francese ai tempi del Lipsia. Di andare via da Milano dopo appena 6 mesi Nkunku non ne ha però alcuna intenzione, anche se molto, per non dire addirittura tutto, dipende molto dalle sue prestazioni in campo.

E di questo ne ha parlato questa mattina La Gazzetta dello Sport, che ha parlando dei dubbi dell'ex Chelsea ha titolato che "Chiede di restare ma il Milan vuole altri gol" come condizione necessaria per la conferma. Qualora questi non dovessero arrivare già a Cagliari, la situazione potrebbe ribaltarsi a suo sfavore.