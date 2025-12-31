Il francese già protagonista del nuovo mercato. Il CorSport: "Nkunku davanti al bivio"

La doppietta contro il Verona potrebbe aver scritto un nuovo capitolo della sua, fino a questo momento deludente, esperienza al Milan, così come aver concluso direttamente il libro. Sì, perché dopo appena 6 mesi Christopher Nkunku potrebbe lasciare la Milano rossonera considerato il forte interesse del Fenerbahce, il cui allenatore è Domenico Tedesco, con il quale il francese ha già lavorato al Lipsia.

Per il momento, comunque, il 18 del Milan non vuole lasciare l'Italia, eppure molto dipenderà solo da lui e dal rendimento che avrà nelle prossime partite. Nel mentre, alimentando ulteriormente le voci inerenti al suo futuro, i colleghi de Il Corriere dello Sport hanno titolato "Nkunku davanti al bivio", con la strada numero 1 che lo porta a San Siro, mentre la seconda ad Istanbul, sponda Fenerbahce appunto.