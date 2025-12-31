Salta l'affare. La Gazzetta: "Arizala, niente affondo: andrà all'Udinese"

Oggi alle 08:40
di Lorenzo De Angelis

Fino a qualche settimana fa si pensava che il suo approdo in rossonero era difatti scontato, ma invece nelle scorse ore i dialoghi tra il Milan, il Club Deportivo Medellin e il ragazzo si sono arenati, complice anche la poca convinzione di Arizala per via del progetto sportivo che il club italiano aveva in mente per lui. 

Da un momento all'altro è dunque saltato tutto, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha anche svelato dove finirà a giocare il giovane estreno colombiano titolando: "Arizala, niente affondo: andrà all'Udinese".