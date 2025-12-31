Sei gare in 23 giorni. Tuttosport: "Jashari...un gennaio da Modric"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:10Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Prima del Verona Massimiliano Allegri ha presentato il mese di gennaio come uno snodo cruciale per la stagione del Milan, visto che in 23 giorni la sua squadra scenderà in campo per ben 6 volte. Sforzo fisico e mentale importante, al quale i giocatori non sono abituati, almeno in questa stagione. Per questo motivo il turnover potrebbe diventare quasi un obbligo, permettendo così a chi ha giocato di più, Modric in particolare, di rifiatare in alcune occasioni. 

Allo stesso tempo, però, questo mette nelle condizioni chi ha giocato meno di mettersi in mostra, come ad esempio Ardon Jashari, al quale aspetta "...un genaio da Modric", come titolato questa mattina dai colleghi di Tuttosport