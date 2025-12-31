Dopo l'attaccante, il difensore. La Gazzetta: "Rispunta Kim per la difesa. Luiz Felipe, l'ultima idea"

di Lorenzo De Angelis

Dopo aver preso l'attaccante, in attesa di capire anche cosa succederà con Christopher Nkunku, il Milan è al lavoro per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo difensore, che ricordiamo dover essere soprattutto duttile. Il taccuino del direttore sportivo Igli Tare nel corso di queste settimane si è riempito di nomi che possano fare al caso della causa rossonera, ma per il momento non c'è stato ancora nessun affondo. 

Nel frattempo i nomi aumentano di giorno in giorno, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ne ha fatti due, uno già proposto, l'altro invece nuovo, titolando: "Rispunta Kim per la difesa. Serve l'aiutino del Bayern. Luiz Felipe, l'ultima idea". 