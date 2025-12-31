Milan attento per Vlahovic. Tuttosport: "Il Barcellona fa sul serio"

Dusan Vlahovic è da sempre un pallino di Massimiliano Allegri, che sotto traccia ha cercato di portarlo al Milan già nella scorsa estate. Tra un "no" e un'indecisione di troppo alla fine il serbo è rimasto alla Juventus, che con ogni probabilità saluterà la prossima estate avendo il contratto in scadenza nel giugno 2026.

Questo ha ulteriormente aguzzato le antenne in Casa Milan, dove però farebbero bene a darsi una mossa se vogliono davvero regalare a Massimiliano Allegri Dusan Vlahovic, visto che sull'attaccante bianconero si sarebbe cominciata a muovere anche un'altra grande d'Europa. Tuttosport questa mattina mette infatti in guardia il Milan titolando "Il Barcellona fa sul serio", essendoci già stato qualche timido contatto tra le parti.