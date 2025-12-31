Mike decide il futuro. Il CorSport: "Maignan, nuovo vertice col Milan"

vedi letture

Tra un attaccante e un difensore il Milan continua a lavorare imperterrito sul rinnovo di contratto di Mike Maignan, forse la vera priorità per l'inverno 2026 della dirigenza rossonera. Prolungare e confermare il portiere francese significherebbe lanciare un messaggio importante a tutto l'ambiente, anche perché così facendo si blinderebbe uno dei pilastri della formazione di Massimiliano Allegri.

Tra le parti i rapporti si sarebbero sciolti dopo le tensioni degli scorsi mesi, ma nulla è dato per scontato. Sul futuro di Mike è questa mattina intervenuto Il Corriere dello Sport che ha titolato "Maignan, nuovo vertice col Milan", riferendosi al fatto che presto ci sarà un nuovo incontro tra il portiere francese e la dirigenza rossonera per capire se ci sono i margini per continuare insieme.