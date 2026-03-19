Con l'eliminazione dell'Atalanta in Champions cambia la programmazione del turno di Pasqua di Serie A
Con l'eliminazione dell'Atalanta in Champions cambia la programmazione del turno di Pasqua di Serie A. La sfida che vedrà impegnato il Milan ospite del Napoli di Antonio Conte allo stadio Diego Armando Maradona resta però programmata per lunedì 6 aprile alle ore 20.45. Di seguito il turno di campionato aggiornato:
Sabato 4 aprile 2026
15.00 – Sassuolo-Cagliari (DAZN)
18.00 – Verona-Fiorentina (DAZN)
20.45 – Lazio-Parma (DAZN/SKY)
Domenica 5 aprile 2026
15.00 – Cremonese-Bologna (DAZN)
18.00 – Pisa-Torino (DAZN/SKY)
20.45 – Inter-Roma (DAZN)
Lunedì 6 aprile 2026
12.30 – Udinese-Como (DAZN) (Anticipata alle 12:30 invece che alle 18:00)
15.00 – Lecce-Atalanta (DAZN) (Invece che sabato 4 alle ore 15:00)
18.00 – Juventus-Genoa (DAZN/SKY)
20.45 – Napoli-Milan (DAZN)
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