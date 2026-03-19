Masala sul Milan: "Tris di rinforzi indispensabile per costruire una rosa in grado di lottare per lo scudetto e rientrare a testa alta in Champions"

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Nel corso del consueto appuntamento con la rubrica "Opinioni" de La Gazzetta dello Sport, Andrea Masala ha parlato di Milan, soffermandosi in modo particolare sulla necessità (e priorità) del club rossonero di andare alla ricerca di un nuovo numero 9:

"Milan, contiamo fino a tre: così abituarsi a inseguire. Un rinforzo in difesa, uno a centrocampo e, soprattutto, un centravanti vero, non un surrogato. Il club rossonero è a caccia da tempo, ha già individuato i candidati per la prossima stagione: per le retrovie si punterà in prima battuta su Gila, della Lazio. Per l’asse mediano c’è nel mirino Goretzka, a parametro zero, che andrebbe a riempire la casella che verrebbe liberata da Fofana. In avanti il nome più caldo sembra essere quello di Retegui, in pole su Guirassy, altro osservato speciale. Il tris di rinforzi sarebbe indispensabile per costruire una rosa non soltanto capace di un piazzamento tra le prime quattro in A, ma in grado di lottare per lo scudetto e di rientrare a testa alta nella Champions League, ritenuta l’habitat naturale da chi la ha conquistata in sette edizioni. Gila si è ben distinto agli ordini di Sarri, tanto che piace a diversi club: sarebbe utilissimo alla retroguardia rossonera. Goretzka non è giovanissimo, eppure si mantiene su livelli di rendimento all’altezza del Bayern, basta la parola [...]".