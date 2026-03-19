Nesta su Allegri: "Rispetto a quando arrivò nel 2011 è molto più deciso, forte di tutte le esperienze che ha avuto"
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Intervistato dai colleghi de Il Corriere della Sera in occasione dei suoi 50 anni, Alessandro Nesta ha ripercorso alcuni dei momenti più emozionanti della sua carriera calcistica, ricordando ovviamente anche quelli in maglia Milan.
Allegri è l’uomo della riscossa del Milan?
"Quando l’ho avuto come tecnico ho discusso molto per il mio amico Pirlo: per me era inconcepibile che non fosse il perno della squadra. Per Max che arrivava da Cagliari non era facile entrare in uno spogliatoio di campioni che avevano vinto tutto ed erano a fine ciclo. Ora è molto più deciso, forte di tutte le esperienze e vittorie che ha ottenuto".
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