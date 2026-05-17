Genoa-Milan, alle 12:00 si scende in campo: la squadra arbitrale che dirigerà il match
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Alle ore 12, allo stadio Marassi di Genova, i rossoneri scenderanno in campo contro il Genoa di De Rossi. Di seguito la squadra arbitrale che dirigerà il match.
Tra poche ore i rossoneri di Massimiliano Allegri scenderanno in campo contro gli uomini di De Rossi per la partita valida la 37a e penultima giornata di Serie A. Una partita fondamentale che potrebbe portare il Milan, in caso di vittoria, ad avere il destino nelle proprie mani nella prossima gara interna col Cagliari per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League. Di seguito la squadra arbitrale che dirigerà il match.
GENOA – MILAN h. 12.00
SOZZA
LO CICERO – CECCONI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
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