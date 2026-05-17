Serie A, oggi tutti in campo: il programma completo, orari e dove vedere le partite

vedi letture

Oggi si gioca la 37a giornata di Serie A. Cinque partite in contemporanea alle ore 12:00 e tre alle ore 20:45. Di seguito il programma completo.

Oggi, oltre ai rossoneri scenderanno in campo tutte le altre 19 squadre di Serie A. Cinque partite in contemporanea alle ore 12:00 e tre alle 20:45. Di mezzo l'Inter e l'Atalanta che ospitano il Verona e il Bologna. Di seguito il programma completo.

37a GIORNATA, IL PROGRAMMA COMPLETO

Ore 12:00 Juventus-Fiorentina, Allianz Stadium DAZN/SKY

Ore 12:00 Como-Parma, Stadio Sinigaglia DAZN/SKY

Ore 12:00 GENOA-MILAN, STADIO LUIGI FERRARIS DAZN

Ore 12:00 Pisa-Napoli, Cetilar Arena DAZN

Ore 12:00 Roma-Lazio, Stadio Olimpico DAZN

Ore 15:00 Inter-Verona, Stadio San Siro DAZN

Ore 18:00 Atalanta-Bologna, New Balance Arena DAZN

Ore 20:45 Sassuolo-Lecce, Mapei Stadium DAZN/SKY

Ore 20:45 Udinese-Cremonese, BluEnergy Stadium DAZN

Ore 20:45 Cagliari-Torino, ore 20.45, Unipol Domus Arena DAZN