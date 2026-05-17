Allegri non perde il focus: “Passato alle spalle, pensiamo solo a domani. Non dobbiamo avere ansia e fretta”

Allegri non perde il focus: “Passato alle spalle, pensiamo solo a domani. Non dobbiamo avere ansia e fretta”MilanNews.it
Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna
Massimiliano Allegri, nella consueta conferenza stampa pre-partita, ha risposto alle varie domande e ha presentato così il match che vedrà tra poche ore il Genoa di De Rossi e il Milan sfidarsi nella 37a giornata di Serie A.

Nella conferenza stampa pre-partita, Massimiliano Allegri, tra le varie domande in merito alle voci riguardo dei possibili cambi a livello societario, ha parlato ovviamente della partita che tra poche ore inizierà allo stadio Marassi di Genova tra Genoa e Milan. Di seguito un estratto delle sue parole.

Cosa deve fare la squadra? "In questi momenti qui farsi prendere dall'ansia, dalla fretta... Bisogna fare con ordine, cattiveria e convinzione di ottenere il risultato. Se saremo bravi lo vedremo a fine stagione. Se non ci riusciremo gli altri saranno stati più bravi. Nel calcio tutto si può ribaltare. L'8 marzo tutti parlavano di scudetti dopo il derby, ora abbiamo sprecato tutto il vantaggio sulla quinta: vuol dire che è stato fatto un girone di ritorno brutto e qualcosa è stato sbagliato. Ma dobbiamo pensare solo a domani".