Allegri non perde il focus: “Passato alle spalle, pensiamo solo a domani. Non dobbiamo avere ansia e fretta”
Nella conferenza stampa pre-partita, Massimiliano Allegri, tra le varie domande in merito alle voci riguardo dei possibili cambi a livello societario, ha parlato ovviamente della partita che tra poche ore inizierà allo stadio Marassi di Genova tra Genoa e Milan. Di seguito un estratto delle sue parole.
Cosa deve fare la squadra? "In questi momenti qui farsi prendere dall'ansia, dalla fretta... Bisogna fare con ordine, cattiveria e convinzione di ottenere il risultato. Se saremo bravi lo vedremo a fine stagione. Se non ci riusciremo gli altri saranno stati più bravi. Nel calcio tutto si può ribaltare. L'8 marzo tutti parlavano di scudetti dopo il derby, ora abbiamo sprecato tutto il vantaggio sulla quinta: vuol dire che è stato fatto un girone di ritorno brutto e qualcosa è stato sbagliato. Ma dobbiamo pensare solo a domani".
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