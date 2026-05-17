Allegri non perde il focus: “Passato alle spalle, pensiamo solo a domani. Non dobbiamo avere ansia e fretta”

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Oggi alle 07:36 News di di

Massimiliano Allegri, nella consueta conferenza stampa pre-partita, ha risposto alle varie domande e ha presentato così il match che vedrà tra poche ore il Genoa di De Rossi e il Milan sfidarsi nella 37a giornata di Serie A.