A mezzogiorno Genoa-Milan, la probabile formazione rossonera: Modric torna in campo?
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Questo pomeriggio, alle ore 12:00, i rossoneri scenderanno in campo contro il Genoa per la penultima giornata di Serie A. Di seguito la probabile formazione rossonera
Questo pomeriggio, alle ore 12:00, i rossoneri affronteranno il Genoa di Daniele De Rossi allo stadio Marassi. Di seguito i probabili 11 scelti da Massimiliano Allegri che partiranno dal 1'.
PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
24 Athekame 19 Fofana 30 Jashari 12 Rabiot 33 Bartesaghi
7 Gimenez 18 Nkunku
A disposizione: 1 Terracciano, 57 Pittarella, 23 Tomori, 27 Odogu, 4 Ricci, 14 Modric, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug, 25 Balentien.
Allenatore: Massimiliano Allegri
Indisponibili: Ricci (in forse)
Diffidati: Athekame, Fofana, Modric
Squalificati: Leao, Saelemaekers, Estupinan
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