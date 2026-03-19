Gimenez può tornare tra i convocati sabato contro il Torino

Gimenez può tornare tra i convocati sabato contro il TorinoMilanNews.it
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Oggi alle 11:30News
di Lorenzo De Angelis

Dopo quasi 5 mesi dall'ultima volta Santiago Gimenez potrebbe finalmente tornare a disposizione di Massimiliano Allegri e del Milan. Il Bebote, reduce da un intervento alla caviglia, è da qualche giorno tornato ad allenarsi in gruppo, mostrando anche una condizione fisica buona per uno che è stato fermo per tutti questi mesi. 

Presupposti importanti ed incoraggianti, che starebbero facendo seriamente riflettere Massimiliano Allegri in vista della prossima gara casalinga contro il Torino. In un finale di stagione che si pronostica essere incandescente, recuperare un giocatore come Gimenez potrebbe essere più che utile, a patto che comunque si metta alle spalle le enormi difficoltà del suo primo anno in rossonero. 