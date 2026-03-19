MN - Verso Milan-Torino: niente cambio modulo, davanti ancora Pulisic-Leao
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Come appreso dalla nostra redazione, nonostante le voci di alcune discussioni avvenute nel post Lazio-Milan, mister Massimiliano Allegri continua per la sua strada. Nel match di sabato contro il Torino, che si giocherà a San Siro alle ore 18:00, si ripartirà con l'ormai assodato 3-5-2, nessun cambio di modulo dunque, e il tandem offensivo sarà ancora una volta composto da Christian Pulisic e Rafa Leao.
Di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara
MILAN-TORINO
San Siro
h. 18:00
Tv: DAZN
Web: MilanNews.it
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