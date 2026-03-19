Masala: "I centravanti top hanno portato titoli e scandito i cicli del Milan, perciò Allegri insiste"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con la rubrica "Opinioni" de La Gazzetta dello Sport, Andrea Masala ha parlato di Milan, soffermandosi in modo particolare sulla necessità (e priorità) del club rossonero di andare alla ricerca di un nuovo numero 9:

"[...] Il portiere, e che portiere, c’è già: Maignan si è legato a lungo ai rossoneri. Ci vuole ora un 9 degno di tale maglia. L ’innesto di uno come Retegui, ma Guirassy non sfigurerebbe, risponderebbe a un progetto senza soluzioni di ripiego, perciò più ambizioso. Da Nordahl in poi, fino a Van Basten, Inzaghi e Shevchenko, i centravanti top hanno portato titoli e scandito i cicli rossoneri. Allegri conosce la storia, anche perché lui stesso l’ha fatta in panchina. Perciò insiste: datemi un 9 e vi solleverò il Milan".