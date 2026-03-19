Ramazzotti: "Nei piani di inizio stagione Leao e Pulisic dovevano essere la coppia del 3-5-2. La realtà, però, è stata molto diversa"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Leao e Pulisic: "La volontà di chiudere in fretta la vicenda è stata una conferma dell’unità del gruppo che, da luglio scorso, è stato plasmato da Allegri e dai suoi uomini. Rafa e Christian sono compagni dal 2023 e, pur avendo caratteri molto diversi, si stimano. Si sono anche alternati sul dischetto del rigore dopo che l’ex Chelsea nel 2025 ha sbagliato due penalty contro il Torino e la Juventus. Nei piani di inizio stagione dovevano essere una coppia capace, nel 3-5-2, di trovarsi a occhi chiusi e di segnare parecchio. La realtà, però, è stata molto diversa visto che sono stati insieme sul rettangolo di gioco solo 595 minuti e hanno segnato la miseria di 2 gol. Perché entrambi sono stati infortunati e non sono ancora al top della condizione, complici i rispettivi problemi.

Perché Leao non è un vero centravanti e Pulisic non dà il meglio da seconda punta. Perché spesso non sono stati supportati nel modo giusto dal resto della squadra. Adesso, però, non è il momento per fare considerazioni tecnico-tattiche o cercare spiegazioni sul perché in questa parte di stagione i due non stanno avendo il rendimento sperato. Martedì, alla ripresa degli allenamenti, era prima di tutto necessario mettersi alle spalle ciò che era successo all’Olimpico e confermare di remare tutti nella stessa direzione. Quella che dovrà portare il Diavolo a giocare il prossimo anno in Champions League. Ecco perché l’unico pensiero da ora in avanti non deve più essere il ko contro la Lazio, ma i gol da segnare contro il Torino per portare a casa i tre punti".