Tudor non fa il miracolo rimonta, ma riesce almeno a vincere la sua prima gara col Tottenham

Tudor non fa il miracolo rimonta, ma riesce almeno a vincere la sua prima gara col Tottenham
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Oggi alle 15:00News
di Antonello Gioia
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(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Pur sconfitto 3-2 dal Tottenham a Londra, l'Atletico Madrid si è qualificato ai quarti di finale di Champions League grazie al successo per 5-2 all'andata. Le reti degli inglesi sono state realizzate da Kolo Muani e Simons, autore di una doppietta, da Alvarez e Hancko per gli spagnoli, che al prossimo turno affronteranno il Barcellona. (ANSA).