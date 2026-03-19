Tudor non fa il miracolo rimonta, ma riesce almeno a vincere la sua prima gara col Tottenham
(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Pur sconfitto 3-2 dal Tottenham a Londra, l'Atletico Madrid si è qualificato ai quarti di finale di Champions League grazie al successo per 5-2 all'andata. Le reti degli inglesi sono state realizzate da Kolo Muani e Simons, autore di una doppietta, da Alvarez e Hancko per gli spagnoli, che al prossimo turno affronteranno il Barcellona. (ANSA).
Pubblicità
News
Perché il Milan non può cambiare gioco. Se non hai attacco dove vuoi andare? A chi conviene abolire Open Vardi Franco Ordine
Le più lette
1 Perché il Milan non può cambiare gioco. Se non hai attacco dove vuoi andare? A chi conviene abolire Open Var
2 Nesta ricorda: "Il giorno all'arrivo al Milan stavo veramente male, per questo Galliani mi riprese a Pressing"
3 Milan-Retegui, nodo ingaggio: per tornare in Italia l'azzurro dovrà accettare di guadagnare 5 milioni
4 Tiribocchi: "Alle volte Leao lo toglierei anche dopo 5 minuti, mentre altre lo lascerei dentro, soprattutto se sto perdendo"
16/03 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
Primo Piano
Milan, attacco flop nel 2026: solo sette gol segnati dalle punte. Serve cambiare qualcosa: se non il modulo, allora i giocatori
FOCUS MN - Goretzka-Milan, il profilo perfetto per Allegri: qualità totale, ma la strada è in salita
Carlo PellegattiDue giorni di domande. Quattro Rabiot. Gestione Leao: incomprensibile! Quelle sedie vuote dell’Olimpico. Non il calendario gregoriano, quello della Lega Calcio
Antonio VitielloScossa immediata. Grossi dubbi sull’intesa Leao-Pulisic. Ora blindare la Champions poi 4 colpi seri
Pietro MazzaraFine delle utopie, ora un mini campionato da vincere. Leao, Pulisic e un 3-5-2 che non li valorizza. Ha ragione Ambro
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com