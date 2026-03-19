Nazionale, ansia per Tonali: ha un problema all'inguine. E il Newcastle trema per domenica

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(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "Direi che la presenza di Sandro è in dubbio. Ha un qualcosa all'inguine, o all'anca. Potrebbe essere un problema per noi". Nella conferenza stampa dopo la partita col Barcellona, il manager del Newcastle Eddie Howe non ha nascosto che c'è incertezza sulla disponibilità di Sandro Tonali per il derby col Sunderland in programma domenica prossima.

Domani il centrocampista sarà sottoposto agli esami per capire l'entità dell'infortunio che lo ha costretto a uscire dopo 10' della ripresa dal Camp Nou. La partita di Premier League col Sunderland precede di soli quattro giorni la sfida dei playoff Mondiali tra l'Italia e l'Irlanda del Nord a Bergamo. (ANSA).