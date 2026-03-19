Ferrario: "Per l'attacco del Milan sceglierei Vlahovic, perché come caratteristiche lo preferisco"

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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, alcuni opinionisti hanno detto la loro sul futuro attaccante del Milan, considerando le indiscrezioni che vedono i rossoneri interessati sia a Dusan Vlahovic che a Mateo Retegui. Ma tra i due, chi potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri?

Gianni Bezzi: "Io scelgo sempre Retegui. E' un animale d'area di rigore, e ha più testa rispetto al serbo".

Michelangelo Rampulla: "Scelgo Vlahovic. Sono due ottimi giocatori, ma Vlahovic è uno che attacca la profondità, gioca bene a campo aperto. E' meno bomber di Retegui, che dentro l'area è fenomenale".

Pepe Ferrario: "Vlahovic, perché come caratteristiche e come attacca la profondità lo preferisco".