MN - Gabbia, il recupero procede bene: da valutare per Napoli

MN - Gabbia, il recupero procede bene: da valutare per Napoli MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:42News
di Andrea La Manna
fonte Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

Come appreso dalla nostra redazione, procede bene il recupero di Gabbia post operazione. I check intermedi hanno dato esito positivo e il processo di guarigione è in linea con i tempi di recupero. Il centrale in maglia 46 durante la sosta proverà ad aumentare i ritmi. Da valutare la presenza in vista di Napoli. Ricordiamo che Gabbia si è operato a Londra il 3 marzo per risolvere un problema di ernia inguinale.

Di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello 