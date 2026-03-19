Marcello si interroga: "Sono un fan di Retegui, ma è così tanto meglio di Gimenez?"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, alcuni opinionisti hanno detto la loro sul futuro attaccante del Milan, considerando le indiscrezioni che vedono i rossoneri interessati sia a Dusan Vlahovic che a Mateo Retegui. Ma tra i due, chi potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri?

Stefano Impallomeni: "Io credo che Spalletti ci farebbe un pensierino su Retegui. E credo anche Allegri. Potenzialmente Vlahovic è più forte, ha il gol nel sangue ma gli manca stare a certi livelli con una certa continuità. Retegui è cambiato col lavoro di Gasperini, ha fatto un grande miglioramento".

Paolo Marcello: "Sono un fan di Retegui, ma è così tanto meglio di Santiago Gimenez? Ha cominciato bene ed è entrato nell'oblìo. Poi quest'anno diversi problemi e ha perso fiducia...Chi tra lui e Vlahovic? Direi Retegui, ma in mano ad Allegri direi Vlahovic, che ha più qualità e colpi".