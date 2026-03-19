Letizia: "Dico una cosa impopolare: rifletterei anche su Pulisic. Due mesi così non sono accettabili, ha mercato in Premier"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso a MilanVibes sulla rosa della Serie A: “Queste partite servono per capire chi resta e chi no. Io ti dico che, a parte Maignan, Pavlovic, Rabiot e Gabbia, sono tutti in discussione. Ci sono situazioni diverse: chi deve rinnovare, chi ha deluso, chi è a fine ciclo. Su Gimenez voglio capire se è carne o pesce. Su Tomori farei delle riflessioni. Su Jashari l’investimento mi ricorda quello di De Ketelaere. E dico una cosa impopolare: rifletterei anche su Pulisic. Due mesi così non sono accettabili, ha mercato in Premier e potrebbe essere sacrificato. Tra Leao, Pulisic e Nkunku, qualcuno è di troppo”.

La Pace di Milanello

Come ogni ripresa degli allenamenti post partita, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, i rossoneri si sono ritrovati per prima cosa in sala video per analizzare tutte le cose che non sono andate nella gara persa contro la Lazio. È stata un'occasione sia per Leao che per Pulisic di ragionare a mente fredda sulle situazioni tecnico-tattiche accadute in campo: il portoghese, davanti al resto della squadra, ha chiesto scusa al compagno per la reazione eccessiva e i due in campo si sono dati anche la mano. Un segno di ripartenza in tutti i sensi: Allegri non vuole distrazioni di nessun tipo ed è focalizzato solamente sul Torino, necessario che anche i suoi giocatori lo siano facendo tesoro di quanto accaduto in passato ma sotterrando qualsiasi possibile elemento di attrito.