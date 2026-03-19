Bezzi: "Contro la Lazio ho visto un Milan inguardabile. Chi doveva dare di più in campo ha deluso profondamente"
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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Massimiliano Allegri dopo la pesante sconfitta di Roma contro la Lazio.
Allegri l'ha delusa contro la Lazio?
"Stavolta ha deluso. Dopo che l'Inter aveva fatto questo regalone, ho visto un Milan inguardabile, che ha giocato nella maniera peggiore. Chi doveva dare di più in campo ha deluso profondamente. Non so perchè abbia sbagliato così tanto. La stagione resta importante, ma con la Lazio ha sbagliato completamente".
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