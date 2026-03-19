Leao, da punta, ha più tocchi in area, più sponde e più recuperi di Giroud nel 23/24

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Su Instagram, Opta ha fatto un confronto di alcuni dati tra Olivier Giroud nella stagione 2023-2024, la più prolifica del francese in maglia rossonera, e Rafael Leao quest'anno: "9 vs 10 - In media a partita, rispetto a Giroud nel suo campionato più prolifico al Milan (23/24, 15G), nel 25/26 Leão (9G) vanta più tocchi in area (4.5 vs 3.7), più sponde (2.2 vs 1.3) e più recuperi (1.4 vs 0.9) - stesse medie per tiri tentati (2.2) e gol (0.4). Confronto".

GIROUD SUL SUO FUTURO

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan ora al Lille, ha parlato così a RMC Sport del suo futuro: "Finché puoi giocare e ci sono le condizioni giuste, bisogna approfittarne. Ora resta da vedere se il fisico regge. Vedremo. Non c'è nulla di deciso. È necessario che tutte le condizioni siano soddisfatte, che tutti siano fiduciosi e che il club abbia delle necessità" riporta tuttomercatoweb.com.

L'attaccante francese, che precisato che non è prevista alcuna opzione di rinnovo nel contratto firmato con il Lille la scorsa estate ("Ho firmato per un anno secco"), ha poi rivelato che potrebbe commentare qualche partita del prossimo Mondiale: "Vedremo, può darsi che faccia qualche partita dei gironi... Dipenderà anche dal fatto se continuerò a giocare o meno".