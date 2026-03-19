Gattuso ne perde già uno: in Nazionale mancherà di sicuro Zaccagni a causa di una lesine muscolare

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(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Uscito dopo 10' della ripresa dell'incontro di Champions League col Barcellona per un problema fisico tutto da valutare, Sandro Tonali mette in ansia il ct della nazionale, Rino Gattuso, in vista dei playoff per i mondiali. Il centrocampista del Newcastle è uscito dal terreno di gioco Camp Nou toccandosi la coscia sinistra ed è stato sostituito da Joe Willock, mentre il Barca dilagava nel punteggio. Tonali ha giocato con regolarità col Newcastle negli ultimi due mesi ma ha saltato l'ultima partita di Premier contro il Chelsea a causa di un malanno ed era in dubbio per la sfida con i blaugrana a Barcellona.

Il tecnico, Eddie Howe, ha valutato le sue condizioni e ha deciso di schierarlo, una scelta che, se l'infortunio non si rivelasse lieve, metterebbe in affanno la nazionale azzurra, dato che mancherà di sicuro Mattia Zaccagni, a causa di una lesine muscolare. (ANSA).