Rampulla: "Allegri ha deluso contro la Lazio? In campo ci vanno i giocatori. L'allenatore cosa può fare?"
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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Massimiliano Allegri dopo la pesante sconfitta di Roma contro la Lazio.
Allegri l'ha delusa contro la Lazio?
"In campo vanno i giocatori. L'allenatore cosa può fare? Lui manda in campo i giocatori migliori e gli dirà non di non giocare o camminare. Se Leao fa così, gli altri pensano che anche loro possono fare altrettanto".
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