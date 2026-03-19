Bologna, Italiano: "La vittoria col Milan in finale è indelebile, qualcosa destinato a rimanere per sempre"

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(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAR - Roma favorita, ma il Bologna non parte battuto. Parole di Vincenzo Italiano, che invita il Bologna a cercare una nuova impresa all'Olimpico, dopo quella che la portò ad alzare sotto il cielo di Roma, nel maggio scorso, la Coppa Italia contro il Milan, con l'obiettivo di centrare i quarti di Europa League. "Qui all'Olimpico abbiamo vinto la Coppa Italia che ci ha permesso di essere qui in Europa League - osserva alla vigilia della sfida con i giallorossi -: quel ricordo è indelebile, qualcosa destinato a rimanere per sempre e ora siamo qui dopo un percorso bellissimo nei gironi e agli spareggi. Giochiamo contro una squadra forte, in un ambiente caldissimo.

Ma no, non è una finale, né uno spartiacque, per la finale ci sarebbe poi ancora molta strada da fare. Ma - prosegue Italiano - è una gara molto importante. La Roma ha un valore più alto del nostro, lo dimostrano la classifica e il livello dei singoli, senza contare l'ambiente, visto che giocheranno in casa, dovremo dare il triplo di quello che possiamo dare per passare", conclude il mister rossoblù. (ANSA).